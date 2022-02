Sjan verhuisde speciaal voor Aldi, die gedwongen dichtgaat: 'Nu moet ik naar centrum en dat kan ik niet’

VIDEO De Vlagheide moet publieks­trek­ker van jewelste worden

SCHIJNDEL/EERDE - Wat zullen we vandaag gaan doen? Naar de Vlagheide! Als de plannen voor deze ‘berg’ in hartje Meierijstad uitkomen, zal dit vaak zijn te horen. ,,Over enkele jaren is dit the place to be.”

5 februari