Sjef en Wilma van Dongen willen boeren helpen bij overgang naar duurzaam bedrijf: ‘Voedselbos als oplossing voor de stikstofcrisis’

ZEELAND - ,,Ik ben ervan overtuigd dat we bij Fruitzforlife dé oplossing voor de stikstofcrisis in handen hebben. Want het principe van herbebossing is eigenlijk heel eenvoudig: onze bomen leggen stikstof en CO2 vast en produceren zuurstof. “ Aan het woord is Sjef van Dongen uit Zeeland, pionier op het gebied van voedselbossen en eetbaar landschap.

Van Dongen kweekt allerlei boomsoorten die aan de ene kant bijdragen aan een groen landschap en aan de andere kant zorgen voor voedselvoorziening. ,,Want het is toch te gek dat we appels uit Nieuw-Zeeland invoeren terwijl er in ons eigen land genoeg appels worden geproduceerd. Maar die exporteren we dan weer. En dat we enorm veel eenjarige gewassen kweken terwijl we met boomvruchten zoals kastanjes en noten een prima, veel duurzamer alternatief hebben.”

Ervaring in Brazilië

Zo’n 10 jaar geleden begon van Dongen samen met zijn familie Fruithof De Brand in het centrum van Zeeland. Dit voedselbos maakte de familie van Dongen bijna geheel zelfvoorzienend.

Maar Sjef en zijn vrouw Wilma, beiden afgestudeerd aan de landbouwuniversiteit van Wageningen, wilden meer. Ze kochten in het buitengebied van Zeeland een varkensbedrijf en een kippenbedrijf op en transformeerden deze bedrijven tot een plantenkwekerij gericht op agroforestry, een combinatie van bomen met landbouwgewassen of veeteelt. Met hun kennis en de ervaring die ze opdeden in Brazilië en bij Fruithof De Brand bleken ze in staat om goed advies te kunnen geven aan bijvoorbeeld boeren die hun bedrijf op een totaal andere, duurzame manier willen voortzetten. Vrijdag werd de nieuwe boomkwekerij en het praktijkcentrum voor agroforestry van Van Dongen geopend door Jeroen van den Heuvel, wethouder van de gemeente Maashorst.

‘Uitkopen is zonde’

,,Op dit moment is er heel veel gaande in de landbouw. Veehouders kampen met een negatief imago, willen eigenlijk stoppen met hun bedrijf en zouden graag iets anders willen. Uitkopen lijkt dan logisch, maar dat is eigenlijk zonde. Zulke bedrijven kunnen bij ons terecht om een overgang te maken naar een duurzaam boerenbedrijf waarin bomen een hoofdrol spelen. We helpen met het ontwerpen van het bedrijf, leveren planten, leggen alles aan en helpen bij alle vragen en problemen die deze ondernemers tegen komen. En ook aan allerlei burgerinitiatieven kunnen we op deze manier een bijdrage leveren. Zo hebben we vorig jaar al zo’n 40 projecten met een oppervlakte van 150 hectare ondersteund. Een mooie bijkomstigheid is dat de gemeente vaak heel positief reageert op zulke ideeën.”

Volledig scherm Sjef en Wilma van Dongen in de voormalige pluimveestal. © Jeroen Appels/Van Assendelft