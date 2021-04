Skiclub De Schans Uden nog onzeker over vergoeding brandschade, doneeractie loopt als een trein

VIDEO Schone lucht in Oost-Bra­bant is het doel, niet het aanwijzen van schuldige vervuiler

20 april SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE/VEGHEL - Of ze werken, de sensoren van Samen Meten Meierijstad? ,,Jazeker werken ze”, geeft voorzitter Piet van Schijndel aan. ,,Kijk maar eens naar de rode piek op dinsdag 9 maart. Die dag was de enorme brand in Den Bosch", doelt hij op de brand bij het bedrijf Auto Verschrotings Industrie (AVI). Al het werk is gericht op het terugkrijgen van schone lucht.