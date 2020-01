Slachtoffer Maashorst liep na moment van twijfel toch vlak langs stier

Het verhaal van Linnartz is het eerste voorzichtige verhaal vanuit de Maashorstleiding over wat er precies gebeurd is zondagmiddag op de Karlingerweg. Linnartz is als adviseur betrokken bij het natuurgebied. Hij heeft zelf geen getuigen gesproken, maar wel gehoord welke verhalen zij aan Maashorstmensen verteld hebben.

Volgens Linnartz spreken de getuigenverklaringen elkaar op onderdelen tegen en bestaat er nog geen sluitend totaalbeeld. Duidelijk is wel dat het ongeval plaats had op een smalle zandweg met aan beide kanten boomopslag: ,,Er was dus geen ruimte om uit te wijken of om te lopen.’’