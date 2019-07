Slagboom De Dubbelen 's nachts ook aan kant van A50 open

Tot nu toe was ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekeinde alleen de toegang bij de Kennedylaan (ter hoogte van hoofdkantoor Sligro) open. Dat gaat nu veranderen, vooral om de bewoners van de Rembrandtlaan in Veghel tegemoet te komen. Zij ervaren nu veel overlast van vrachtverkeer dat op De Dubbelen moet zijn. De Rembrandtlaan is eigenlijk een ontsluitingsweg richting de kom van Veghel. Op dit moment kiest een deel van het (vracht)autoverkeer dat van en naar De Dubbelen moet een route over de Rembrandtlaan in plaats van de A50, ziet het Platform Ondernemend Veghel (POM). Deze ondernemersgroep wil met aanvullende maatregelen voorkomen dat chauffeurs door Veghel gaan rijden, zoals het belonen van goed bedrag, voorlichting aan chauffeurs geven over routes en een betere bewegwijzering. Vracht- en autoverkeer kan voortaan dus ook altijd via de extra ontsluiting aan de de Montgomeryweg de snelweg A50 op en af. Dat scheelt voor veel chauffeurs bovendien omrijden.