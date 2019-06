Slagschaduw? Windmolen wordt steeds stilgezet

Boekel hield in 2018 bijna anderhalf miljoen over

6:05 BOEKEL De gemeente Boekel heeft over het jaar 2018 in totaal bijna anderhalf miljoen euro overgehouden. Dat blijkt uit de jaarrekening die gisteravond in de raadscommissie Bestuur en Leven werd besproken. De verwachting is dat er de komende jaren, tot 2022 weer tekorten ontstaan. Dat heeft alles te maken met geplande grondaankopen.