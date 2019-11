Slagwerkgroep haalt ook muziek uit kliko's en emmers

Ze kunnen zich opmaken voor een feestelijke periode bij de Erpse muziekvereniging OBK. Want naast de jubilerende slagwerkgroep, die dit jaar zestig jaar bestaat, viert de algehele muziekvereniging volgend jaar het honderdjarig bestaan.

En ook dat wordt groots gevierd, zo verzekeren organisator Thijs van Stiphout (27) en dirigent Henk Schellekens (61). De slagwerkgroep, een eigen tak binnen de vereniging, wilde een zelf georganiseerd jubileumconcert houden. ,,Je verjaardag vier je ook niet pas een jaar later, daar wil je op het moment zelf bij stilstaan'', zegt Schellekens. ,,Het is best bijzonder dat een slagwerkgroep zestig jaar bestaat en nog altijd nieuwe leden aantrekt, daar willen we laten horen.''

Vier optredens

En dat doet de slagwerkgroep morgen met een jubileumshow die bestaat uit vier optredens. Uiteraard treden de gewone slagwerkgroep en de jeugdslagwerkgroep op, die uit zo'n 24 leden bestaan, variërend in leeftijd van 8 tot 34 jaar. Maar er treden ook twee bijzondere, niet alledaagse groepen op. De eerste is percussiegroep Escala, die niet uit Erpse leden bestaat, maar uit vier talentvolle spelers onder aanvoering van Jop Schellekens, de zoon van Henk.

,,Jop was vroeger lid, is afgestudeerd voor Klassiek Slagwerk en heeft later zijn Master of Music behaald. Dat wat zijn groep speelt is heel apart, heel vernieuwend, met synthesizers, en een echte toevoeging aan het concert'', zegt vader Henk trots.

Opgetrommelde oud-leden

De andere groep is Opgetrommeld, een speciaal samengestelde groep bestaande uit verschillende oud-leden, die voor de gelegenheid een act in elkaar hebben gezet. ,,Een aantal spelers leek het leuk om nog eens samen te komen om muziek te spelen die zij vroeger speelden'', zegt Van Stiphout enthousiast.

,,Ze gaan een mix van oude en nieuwe nummers spelen. Het is erg leuk dat ze dat doen, want in de loop der jaren hebben we wel 150 leden gehad. Het is dus ook vooral een leuk weerzien met elkaar."

Quote We proberen overal muziek uit te halen, zoeken altijd weer naar iets nieuws Thijs van Stiphout, organisator In al die jaren onderging de slagwerkgroep een grote evolutie, aldus Schellekens, wat gevolgen had voor de instrumenten die ze bespelen. ,,Vroeger zag je alleen maar snaredrums of bekkens, tegenwoordig is het veel meer dan dat'', zegt Schellekens, die al 32 jaar dirigent van OBK is.



,,Die gebruiken we nu natuurlijk ook nog, maar tegenwoordig hanteren we veel meer melodische instrumenten zoals marimba's en spelen we ook nummers met boomwhackers, felgekleurde kunststof buizen waarmee je muziek kunt maken, en op grote blauwe emmers. In het verleden hebben we zelfs op kliko's en keukengerei gespeeld.'' Van Stiphout: ,,We proberen overal muziek uit te halen, zoeken altijd weer naar iets nieuws."

Snel switchen tussen optredens

Tijdens het concert zal met twee podia gewerkt worden, waardoor snel kan worden geswitcht tussen de vier optredens. Die zullen vooral uit entertainment-nummers bestaan, die jong en oud zullen herkennen. Zo zal muziek van Martin Garrix voorbijkomen, maar ook nummers als When the Saints go marching in en een nummer in Arabische sferen.

,,Het wordt een melodische avond waarbij we het publiek meenemen naar het verleden en naar dat wat we tegenwoordig allemaal doen. Een feestelijke jubileumshow", zeggen de twee in koor.