Slangen, spinnen, wandelende takken... Erp krijgt een educatiecentrum over exotische dieren

in memoriam Jan van der Avoird (93) overleden: straalja­ger­pi­loot, oud-wethouder Uden én kangoeroef­ok­ker

8 maart UDEN - Hij vloog vanaf Volkel jarenlang in straaljagers, werd een succesvol zakenman, zat als wethouder en raadslid in de Udense politiek en was verzot op dieren. Vorige week is Udenaar Jan van der Avoird op 93-jarige leeftijd overleden.