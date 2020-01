Sleutelen vanuit een bureaustoel om Parijs-Dakar maar níet te hoeven zien

VORSTENBOSCH - Eigenlijk had Wesley Pittens de afgelopen twee weken op zijn motor door de woestijn van Saoedi-Arabië moeten crossen. Maar in plaats daarvan lag hij met zijn been omhoog op de bank in Vorstenbosch. Twee weken voor de start van de Dakar 2020 brak de 27-jarige motorcrosser zijn kuit- en scheenbeen. ,,Ik heb de uitslagen via de app op mijn telefoon gevolgd, maar kon het niet opbrengen om alles op televisie te kijken. Elke keer dacht ik dan: ik had daar ook moeten staan."