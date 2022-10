Sligro aast op overname van Metro in België

Eerder dit jaar werd duidelijk dat het Duitse Metro zijn verliesgevende activiteiten in België in de etalage zet. De Belgische Metro-tak is in de rode cijfers beland. Sligro heeft vorige maand een verzoek ingediend bij de ondernemingsrechtbank in België. Sligro wil dat Metro-België beschermd wordt tegen schuldeisers en dat er vooralsnog niet gereorganiseerd wordt bij het bedrijf. De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft dat verzoek ingewilligd.

Maanden duren

Het Belgische gerecht is inmiddels een proces gestart om tot de verkoop te komen van het geheel of delen van de activiteiten van Metro-België. Ondertussen onderzoekt Sligro of en hoe het bedrijf de eigen activiteiten kan combineren met die van Metro. Dat proces zal enkele maanden duren. Sligro is al langer actief in België en heeft eigen vestigingen in Antwerpen, Gent en Luik. Het heeft al meermaals aangegeven te willen groeien in België.