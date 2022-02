Sligro kan ondanks lagere omzet weer winst noteren

VEGHEL - Ondanks een dalende omzet heeft Sligro vorig jaar een winst van 20 miljoen euro weten binnen te harken. Dat is 90 miljoen meer dan de Veghelse voedselgroothandel een jaar eerder moest opschrijven in de jaarcijfers. ,,We krijgen handigheid in het op- en afschalen”, aldus CEO Koen Slippens, die overigens wel kritisch was op het grillige kabinetsbeleid.

Het op- en afschalen van service en voorraad bij de horecaheropeningen en -sluitingen kostte Sligro in 2021 2 miljoen minder dan het jaar ervoor. ,,Het kost ons elke keer wel wat voorraad, maar we beginnen het in de vingers te krijgen”, aldus Slippens. De horecasluitingen kosten het bedrijf natuurlijk veel omzet, terwijl sommige kosten, zoals transport, nauwelijks dalen. ,,De hectische opstart in de zomer, toen iedereen weer wilde, had gevolgen voor de tarieven van transport. En je wil je klanten niet teleurstellen, dus je levert ook halve containers voorraad in plaats van volle. Dan zijn de kosten hetzelfde, maar de omzet de helft.”

Mooie zomer

Quote Pak de lessen die je daaruit kan leren dan ook op. Schakel wat sneller, heb je huiswerk op orde. Koen Slippens, CEO Sligro Food Group Ondanks dat was de zomer ook voor Sligro Food Group een hoopvolle periode. In die maanden tikte de handel bijna het niveau aan van voor de coronapandemie, maar die winst werd weer getemperd door de lockdown in het laatste kwartaal. ,,We hebben veel respect voor het kabinet. Ik heb geen kritiek op keuzes maken, dat doen wij hier ook, en ook verkeerde. Maar pak de lessen die je daaruit kan leren dan ook op. Schakel wat sneller, heb je huiswerk op orde. Dat het in het begin allemaal niet zo soepel ging is logisch, maar we zitten er al twee jaar in”, aldus Slippens die weleens geprobeerd heeft communicatie met het ministerie op gang te krijgen maar maar moeilijk contact kreeg. ,,Wij krijgen net als iedereen 's avonds om 19 uur te horen dat de horeca een dag later weer open gaat.”

Lagere omzet

Eerder dit jaar al maakte Sligro bekend dat de omzet vorig jaar bijna 1,9 miljard euro bedroeg. Dat is 2,5 procent lager dan in 2020. De volledige en gedeeltelijke sluitingen in de horeca waren dit jaar dan ook langer dan het eerste coronajaar: in Nederland gingen cafés en restaurants vorig jaar 32 weken helemaal of gedeeltelijk dicht, tegen 24 weken het jaar ervoor. Door flink te snijden in de kosten werd er dit jaar toch winst geboekt. Zo beperkte de groothandel de investeringen bijvoorbeeld tot een minimum, en werd er gebruik gemaakt van de tijdelijke NOW-regeling om tegemoet te komen in de personeelskosten. Dat laatste heeft overigens tot gevolg dat dit jaar geen dividend, dat zou uitkomen op 0.45 cent per aandeel, dit jaar niet uitgekeerd mag worden.

Aan voorspellingen voor het lopende boekjaar wil Slippens zich niet wagen. ,,We zijn echt nog niet in de oude wereld van voor de pandemie. De bedrijfscatering heeft echt nog veel last, maar ook de natte horeca en de late horeca die maar tot 22 uur open mag blijven. En we hebben te maken met een stevige kosteninflatie, daar maken we ons natuurlijk allemaal zorgen over, want het gaat wel hard op dit moment.”