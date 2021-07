Sligro nog niet helemaal bijgekomen van lockdowns

VEGHEL - Sligro Groep heeft in de eerste helft van dit jaar 16,5 procent minder omzet gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar. De verklaring is niet verrassend: corona.

Sligro draaide in de eerste helft van 2021 788 miljoen euro omzet. In 2020 was dat nog 943 miljoen. ,,Het eerste halfjaar kende een periode van 20 weken lockdown, vergeleken met 11 weken in 2020", verklaart CEO Koen Slippens. Grote klanten van de Sligro zoals restaurants en hotels waren gesloten.

Het verschil ten opzichte van vorig jaar kan ook verklaard worden door het feit dat in 2020 ook mensen zonder Sligro-pasje er boodschappen mochten doen. Dat was dit jaar niet het geval. De omzet is nog 34 procent lager dan vóór corona.

Positieve toon

Toch klinkt er ook een positieve toon door in het halfjaarlijkse verslag van de groothandel gigant. In het tweede kwartaal nam de omzet namelijk wél toe ten opzichte van vorig jaar, met twaalf procent om precies te zijn. Dat is te danken aan de versoepelingen van de coronamaatregelen: eind april mochten we voor het eerst weer een terrasje pikken.

Allemaal aan het werk

Inmiddels is de horeca weer zo goed als volledig open. Sinds die opening zijn de vaste medewerkers van Sligro ook allemaal weer aan het werk. Het aantal uitzendkrachten gaat ,,weer hard richting de niveaus van vóór COVID-19.”