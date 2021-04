Sligro rekent op hectische opstart horeca

Wiekloze windmolen krijgt weinig bijval in Meierij­stad

21 april SINT-OEDENRODE - De kans is groot dat het idee voor een wiekloze windmolen, zoals die in Waalwijk in beeld is, in de gemeente Meierijstad gaat ‘overwaaien’. Wethouder Harry van Rooijen toonde woensdagavond weinig enthousiasme voor deze alternatieve windturbine.