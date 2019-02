Sligro serveert prinselijk ontbijt en fustje bier toe

Dat werd midden in de hal aan een lange tafel geserveerd, tussen het winkelend publiek in. Dat keek nauwelijks op van de stampende muziek, een fazantenverenpolonaise en zingende prinsen op de banken.

Prins Bas d'n Urste van de Uilen van Empeldonk (Erp) kon het overheerlijke ontbijtje wel waarderen. ,,Dit is lekker. Het was na de zitting vijf uur vannacht voordat ik in mijn bed lag", zegt hij. ,,Maar da's zo'n beetje standaard.”

Vestigingsdirecteur Maico Schepens van de Sligro zag tevreden toe hoe de stemming er al meteen goed in zat, zelfs voordat het Schrobbelèr-borreltje als aftrap van het ontbijt naar binnen was getikt. In vroeger jaren kwamen complete bussen naar Veghel, moesten prinsen gekke opdrachten doen (onder andere tokkelen vanaf de silo’s) en volgden er meters bier in de vroege morgen maar die opzet is verlaten.