Sligro verwacht nieuwe tik door sluiten horeca

Maashorst blijft gevoelig punt in evenemen­ten­be­leid Landerd: ‘Liever geen muziekfes­ti­vals’

17 oktober LANDERD - De rust in natuurgebied De Maashorst blijft voor veel Landerdse fracties hét pijnpunt in het aangepaste evenementenbeleid. Dat bleek deze week tijdens de voorbereidende raadsvergadering. De fractiestandpunten zijn ten opzichte van een opiniërende vergadering in februari nauwelijks veranderd.