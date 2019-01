Sligro ziet volop kansen in België

Topman Koen Slippens van het beursgenoteerde Slippens stak de internationale ambities van de Veghelse groothandel gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers over 2018 bepaald niet onder stoelen of banken. Het wezenlijk veranderde bedrijf - Sligro verkocht de EMTÉ-supermarkten aan Jumbo en Coop - wil als leverancier van horecabedrijven een toonaangevende internationale horecagroothandel worden. Het bedrijf, werkgever van ruim 3900 mensen, richt zich in eerste instantie op Belgie en hoopt ‘versneld’ zes tot acht locaties in het land te openen, onder andere in Leuven, Mechelen en Kortrijk.