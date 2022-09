Slingerroute verbindt bijna 30 kunstenaars in gemeente Maashorst

Waar moet je dat weekeinde in hemelsnaam gaan kijken? Met zo'n enorm aanbod - variërend van vrolijke beelden en beeldjes tot allerlei schilderijen en abstracte kunst - is dat een lastige opgave. Daarom heeft de organisatie de samenwerking gezocht met museum Krona in Uden waar een selectie van al het werk van de deelnemende kunstenaars te zien is zodat iedereen daarna gerichter op pad kan. Er is ook een website (stuk-uden.nl) met een interactieve kaart met daarop meer informatie over kunst en kunstenaar.