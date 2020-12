Sloop in Zeeland op plek nieuw dorpshuis stilgelegd door vondst van asbest

,,We wisten dat er asbest zat, dat heeft de vorige eigenaar bij de verkoop netjes gemeld. Dat was al weggehaald, maar nu is er op zogeheten ‘verborgen plekken’ opnieuw asbest gevonden", zegt wethouder Ben Brands. ,,Vandaar dat we de sloop hebben laten stilleggen, tot de boel is opgeruimd. En dan vragen we een nieuwe sloopvergunning aan. Dat moeten burgers ook, en voor de gemeente is dat niet anders.”