Sloop klooster markeert start bouw wijk Kloosterkwartier

VEGHEL - Met het ‘weghappen’ van een stuk kozijn uit het voormalige klooster, is vrijdagavond in Veghel het officiële startsein gegeven voor de sloop en nieuwbouw van het project Kloosterkwartier. Overste zuster Gerda van Gogh keek goedkeurend toe.

Wethouder Rik Compagne was de eer gegund om met de grijper, begeleid door lichtspel en muziek, te bedienen. Toekomstige bewoners van de nieuwbouwwijk, architect en bouwers keken in het schermdonker vanaf de straat toe. Collega Jan Goijaarts bestempelde Compagne even daarvoor voor de grap als ‘de sloopkogel ’. ,,Ik ben echter meer van het bouwen”, pareerde die verwijzend naar het initiatief Leefgoed waarin elf organisaties samenwerken. ,,Een plek waar mensen en organisaties elkaar ondersteunen en samen activiteiten ontplooien. Voordat je kunt bouwen, moet je soms ook wat afbreken.”

Molenbeek ontdekt

Het duurt overigens nog zeker twee weken voordat de sloop van het klooster daadwerkelijk begint. Achter het zigzag-gebouw, dat als eerste tegen de vlakte gaat, is inmiddels al veel verdwenen. ,,Bij archeologisch onderzoek is onlangs zelfs, op de plek waar de zusters woonden, een molenbeek ontdekt”, vertelt Coen Hendriks van projectontwikkelaar Zenzo. ,,Hier hebben dus tienduizend jaar geleden al mensen gewoond. Vuurplaatsen bewijzen dat. De komende weken gaan we dit monument in de grond verder blootleggen en onderzoeken.”

Onder de foto: Wat zuster Gerda betrof kon het wel wat sneller

Volledig scherm Wethouder Rik Compagne, die de sloopgrijper bediende: ,,Om te kunnen bouwen, moet je soms eerst iets afbreken.” © Philip van den Brand

Lange aanloopperiode

Na de zomervakantie start aannemer Van de Ven met de bouw van het poortgebouw San Rufino. Deze naam verwijst naar de Italiaanse kathedraal waar Franciscus van Assisi, de beschermheilige van de zusters, werd gedoopt. Alle gebouwen op het voormalige kloosterterrein krijgen namen mee die refereren aan de zusters, licht Hendriks toe. ,,Op deze manier willen we in dit gebied de zusters en hun nalatenschap in ere houden.” Hij benadrukte de lange aanloopperiode die Zenzo heeft gebruikt om het Kloosterkwartier samen met de zusters te ontwikkelen. ,,We wilden het zorgvuldig en met respect doen. In die zes en een half jaar heeft zuster Gerda ons echter wel eens aangespoord omdat het volgens haar niet snel genoeg ging.”