Sloop oud schoolgebouw in Boekel vertraagd door vleermuizen

Het schoolgebouw staat al bijna twee jaar leeg, sinds de school vertrok naar het nieuwe kindpark aan de Parkweg. Voordat het oude gebouw gesloopt wordt, is een vleermuisonderzoek uitgevoerd. Dat is nodig omdat vleermuizen beschermd zijn. Bij dat onderzoek in Boekel is vastgesteld dat er inderdaad vleermuizen in het gebouw verblijven.