Sloop van voormalig Dorpskaffee Zijtaart voor woningen

Kopgevel en Mariabeeld­je keren terug in Schijndel, zelfs de dakpannen

9:24 SCHIJNDEL - Het slopen van enkele oude panden van de Zusters van Liefde in Schijndel is gestart. Pardon? ,,Wij slopen niet, wij delven nieuwe grondstoffen.” Materialen keren terug in de nieuwbouw aan de Pastoor van Erpstraat. Of krijgen elders een tweede leven. Voor 350 euro kun je al de nieuwe eigenaar zijn van een glas-in-lood-raam.