Sloop voormalige postkantoor Markt Veghel start deze week

Beleggers­club wil ophelde­ring over problemen bij Beter Bed

11:14 AMSTERDAM/UDEN - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft Beter Bed in Uden om opheldering gevraagd over het uitblijven van herstel in Duitsland en de financiële problemen die dit tot gevolg heeft. Volgens de organisatie lijken beleggers te twijfelen aan de levensvatbaarheid van het beddenbedrijf. De beurswaarde van Beter Bed is de laatste weken flink gekelderd.