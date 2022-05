Slotakkoord klinkt voor het Jan van Lee Mannenkoor, een van de laatste bedrijfskoren in het land

Het zaadje werd geplant in 1962. Jan van Lee timmerde aan de weg met zijn aannemersbedrijf in Mariaheide, en stond op het punt een flinke investering te doen: een eigen asfaltmolen. Twee bedrijven kwamen ervoor in aanmerking, één in Italië, en één in Duitsland. Met twee naaste medewerkers bracht hij daarom een bezoek aan Noord-Duitsland, aan het bedrijf Alfelder Maschinenbau.