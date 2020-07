Sloten rond Uden en Veghel vervuild met mest

Geen boze opzet

Te weinig zuurstof

Dijkgraaf Lambert Verheijen van Aa en Maas: ,,We willen kijken hoe de stoffen in de sloten zijn gekomen: via de wei, via drainagebuizen, via regen. We proberen boeren te helpen zodat ze zelf kunnen sturen”, zegt hij. Volgens het waterschap kan ook sprake zijn van slordigheid of onwetendheid: ,,We willen ondernemers die met mest werken bewuster maken welke schade zij kunnen aanrichten.” Teveel stikstof en fosfor in het water leidt tot algengroei en te weinig zuurstof met als gevolg vissterfte. Ook kan het gevolgen hebben voor de kwaliteit van het drinkwater.