Slotoffensief in slag om Schaijkse stem: ‘VDG Oss is hét voorbeeld’

Hier is.....Adriaan van Dis (in Veghel, en dat kon gewoon doorgaan, net als een lezing op de abdij in Hees­wijk)

VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER - De corona-tentakels spreiden zich weer verder uit over de samenleving, maar dat wil niet zeggen dat niets meer mag. Integendeel. Maandagavond verwelkomde de bibliotheek in Veghel bijvoorbeeld in de Podiumzaal op de Noordkade niemand minder dan duizendpoot Adriaan van Dis (74), onder meer bekend van het vroegere tv-programma Hier is... Adriaan van Dis.

16 november