Sluipverkeer van Veghelsedijk naar A50 op de bon: 21 bekeuringen

Bouwen ook voor Venhorst ‘van levensbe­lang’

13:30 VENHORST - Ook voor Venhorst is woningbouw van levensbelang. Daarom werkt de gemeente Boekel aan een bestemmingsplan voor uitbreidingsplan De Voskuilen. Daar is in eerste instantie plaats voor zestien woningen. Deze week werd het dorp geïnformeerd.