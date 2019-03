Sluisstraat Veghel weer veilig voor overstekende voetgangers

,,Vanaf de herfstvakantie hebben we meldingen gedaan bij Van Schijndel en de gemeente. Het bedrijf zei dat het wachtte op opdrachten van de gemeente", stelt Ger Snelders, bestuurslid van Wijkvereniging de Bloemenwijk. ,,De werkzaamheden onder het trottoir zouden drie weken duren en dan zou het hek naar achteren worden geplaatst. Maar zowel hek als stoep kwamen niet terug."

De maandag na de herfstvakantie keken ouders van schoolkinderen, maar ook vanuit de gemeente, hoe het liep. ,,We hebben zelfs de gevaarlijke situatie via een filmpje laten zien, maar er gebeurde niets. Totdat Brabants Dagblad op 4 februari dit onderwerp aansneed. De volgende morgen werd ik door de gemeente uit m'n bed gebeld met de vraag wat er was gebeurd. Daarna heb ik iedere dinsdag contact gehad."

Afgelopen vrijdag zou er dan toch echt het hek worden verplaatst, verzekerde de gemeente Snelders. Het liep anders. Pas dinsdag 12 maart werd het hek verplaatst. ,,Door aannemersbedrijf Van de Haterd die in de Bloemenwijk bezig is, in opdracht van de gemeente. Ik ben blij dat het hek terug gezet is. We houden de veiligheid in de gaten.”