Sluiting Aldi Bitswijk in Uden weer 6 weken uitgesteld

Gemeenten, waaronder Boekel, vragen provincie: ‘Zoek naar alternatie­ven voor vliegbasis De Peel’

BOEKEL - Is het in gebruik nemen van vliegbasis De Peel in Vredepeel wel nodig? Dat vragen dertien gemeenten rondom de vliegbasis, waaronder Boekel, zich af. Ze hebben gezamenlijk in een brief staatssecretaris Christophe van der Maat geadviseerd nog eens goed naar alternatieven te kijken.

25 mei