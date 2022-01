‘Smoel’ van de Meierijsche Museumboerderij komt terug: ‘In maart weer open voor publiek’

HEESWIJK-DINTHER - Op die rampzalige zondagnacht in oktober gaat de ontvangstruimte van de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther in vlammen op. De smoel van de monumentale hoeve is weg. Waterschade dwingt tot sluiting en dan óók nog eens corona. Hoe gaat het nu?

Kortsluiting in de vitrine. Slechts twee dagen na de brand was dat de definitieve conclusie van de verzekering. Een lichtspotje in de vitrinekast is naar alle waarschijnlijkheid de boosdoener. Met als triest resultaat dat de historische ontvangstruimte in vlammen opging, inclusief de waardevolle cunera-collectie met oorkondes met daarop de originele zegel en handtekening van de toenmalige paus. ,,Zoiets is nooit meer te vervangen", verzucht Hans van Sleuwen, voorzitter van de Meierijsche Museumboerderij.

Historische architectuur

Hoe treurig het verlies ook is voor het museum, de voorzitter en vrijwilligers kijken al weer naar de toekomst: ,,Gelukkig krijgen we alle medewerking van de instanties. Eigenaar van de museumgebouwen, stichting ‘Het Geleer’ heeft meteen een architect kunnen inschakelen die gespecialiseerd is in historische architectuur van Brabantse gebouwen. Sinds 1975 is het bezoekerscentrum de smoel van het museum en de wens is het bijgebouw in dezelfde monumentale sfeer van de 18-eeuwse hoeve op te bouwen.”

Volledig scherm De resten van ‘de schob’ zoals het bezoekerscentrum ook werd genoemd. © Meierijsche Museumboerderij (archieffoto)

Bypassinstallatie

Ook de vrijwilligers staan te popelen om weer bezoekers te ontvangen in de museumboerderij dat pas open kan wanneer het hele gebouw droog is. De museumboerderij met rieten dak werd tijdens de brand natgehouden door de brandweer zodat de vlammen geen vat kregen op het historische pand. Door de brand zijn de verwarming-, gas-, water- en lichtinstallaties in het bezoekerscentrum vernietigd. Momenteel zorgt een tijdelijke bypassinstallatie voor de verwarming van het rijksmonument totdat alles is vervangen.

,,Na het blussen heeft de verzekeraar ons direct opgedragen de inventaris uit de museumboerderij te halen en op te slaan”, legt Van Sleuwen uit. ,,Het water zat namelijk overal en vocht is funest voor het textiel en authentieke klederdracht in het museum. Gelukkig is het pand bijna droog zodat we snel kunnen beginnen met inrichten.”

Herstel in 2022

De voorzitter gaat de toekomst vol vertrouwen tegemoet: ,,Wanneer corona het toelaat, gaan de deuren van het educatiecentrum en museumboerderij per 1 maart grotendeels open voor publiek. En zodra alle bouwvergunningen zijn afgegeven, hebben we heel 2022 nodig om het bezoekerscentrum in ere te herstellen.”