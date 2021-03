Snackbar-Eethuis de Markt na vier decennia in andere handen

Kippenboer Marco voelt impact vogelgriep: ’Dit doet even flink pijn’

5 maart SINT-OEDENRODE - ,,Toch niet hier hè?” Dat was het eerste dat Marco van Acht uit Sint-Oedenrode dacht toen hij hoorde dat er vogelgriep was geconstateerd bij een collega-pluimveehouder bij hem in de buurt. ,,Dan staat de wereld heel even stil en gaan er enkele scheldwoorden door je heen.”