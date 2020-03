Snelfietsroute door Nistelrode vergt 9 ton extra

Tasje aan de deur met iets leuks voor iemand die eenzaam is

17 maart VEGHEL - Een tasje aan de voordeur met een vogelhuisje erin om te versieren, een legpuzzel, of een boek of tijdschrift. Bij het PieterBrueghelHuis in Veghel bedachten ze iets creatiefs om mensen die zich eenzaam voelen te helpen. Want het ontmoetingscentrum zelf is tot 6 april dicht.