Soep en broodjes en een gesprek over vrijheid: iedereen kan meedoen in Meierijstad

Waar en hoelaat

De maaltijden vinden plaats op 21 locaties in alle dertien kernen van de gemeente. Aanmelden is niet nodig, maar er is steeds maar soep en broodjes voor vijftig mensen. Ze vinden plaats tussen 12.00 en 13.30 uur op de volgende plekken: Den Hazenpot in Boerdonk, het Ritaplein of dorpshuis Boskant in Boskant, de Eerdse molen in Eerde, de binnenplaats van het Raadhuis in Erp, 't Span in Keldonk, D'n Brak in Mariaheide, De Beckart in Nijnsel, De Loop'r in Olland, ‘Thuis in Rooi’ en De Groene Long in Sint-Oedenrode. Casa del Arte en De Schakel in Wijbosch, Edith Stein-plein in Zijtaart. In Schijndel is het wijkgebouw Papaverstraat, De Vink en Plein 1944 voor slagerij Dennis van de Ven. In Veghel zijn de maaltijden in wijkgebouwen De Zeven Eiken, De Spil, op het pleintje bij Papenakker 10, het Heilig Hart Plein en bij De Vijfmaster.