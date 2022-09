Sofie (9) en Julian (10) eerste insprekers in gloednieuwe raadszaal Maashorst

Een galerie in een klein dorp, Door bewijst dat het kan: ‘Kunstsie­ra­den zijn mijn passie’

MARIAHEIDE/NIJMEGEN - Sieraden als kunstwerken. Doreen Timmers is er wild van. Ze timmert vijf jaar aan de weg met haar Galerie Door in Mariaheide. Vanaf zondag is er alweer expositie nummer 20 te zien.

10 september