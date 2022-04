SP: Maashorst moet slachtoffers bewindvoerder zelf gaan helpen, liefst met noodfonds

De fractie SP doet deze suggestie aan het college van burgemeester en wethouders. De partij haakt in op de zaak van een Udense bewindvoerder die zeker 100 slachtoffers heeft gemaakt omdat hij zijn werk niet goed deed en volgens zijn cliënten zelfs geld in eigen zak stak. Inwoners uit Uden, Oss en Meierijstad die dachten dat ze door deze man werden geholpen, bleken daardoor soms nog dieper in de financiële ellende te zijn geraakt.

Brand in huis, geen verzekering

De SP haalt het voorbeeld aan van iemand die in dezelfde week dat de bewindvoerder door de rechtbank was ontslagen, werd getroffen door een woningbrand. Toen pas bleek er geen inboedelverzekering te zijn. De partij kent ook mensen van wie de zorgverzekering niet is betaald. Met een speciaal noodfonds zouden deze mensen geholpen kunnen worden denkt de partij.

De SP-fractie vraagt zich verder af of het misschien niet beter en slimmer is om bewindvoering in handen van de gemeente te leggen, bijvoorbeeld via de sociale dienst. ,,Daarmee sluiten we commerciële belangen van de huidige bewindvoering uit, evenals de verleiding extra winst te maken of zelfs te frauderen over de ruggen van mensen in schulden", schrijft de partij.

Proef: zelf doen is beter

Die verwijst naar een pilot in de gemeente Drechtsteden met positieve resultaten. Sinds de gemeente dit zelf oppakt, zijn de cliënten gemiddeld binnen twee jaar uit de problemen en financieel zelfredzaam. Als het via de rechtbank loopt is het normaal dat zo'n regeling voor vijf jaar wordt ingesteld. Door het zelf te doen dalen de kosten, ook zijn de cliënten meer tevreden over de afwikkeling.

Gezien de ernst van de problemen vraagt de SP om een snel antwoord, liefst voor de raadsvergadering van 21 april.