SP-voorman Spencer Zeegers stopt na kleine 40 (!) jaar: ‘Meeste mensen zijn verstandig, luister naar ze’

Nakaarten: meiUDEN - Als de dokters bij hem een rode tomaat op de plek van zijn hart hadden gevonden, had niemand in Uden vreemd opgekeken. Spencer Zeegers ís SP in hart en ziel, en andersom. Na bijna 40 jaar in de Udense politiek is nu dan toch het moment gekomen om te stoppen.