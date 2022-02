SpaceBuzz van astronaut André Kuipers spreekt tot de verbeelding bij Mariaschool Erp: ‘Kinderen laten zien dat de aarde kwetsbaar is’

ERP - Een enorm gevaarte donderdagochtend voor de deur van basisschool Maria in Erp. Niets minder dan de SpaceBuzz, een door astronaut André Kuipers ‘gelanceerd’ raketvoertuig. ,,Wow, dit is écht leuk.”

Hij kondigde het aan als een ‘heel gave activiteit’, leerkracht Mark de Kok van groep 7 van de Erpse Mariaschool. En hij loog niet. Kinderen kijken deze donderdagochtend hun ogen uit. Pal voor de school is een reusachtig raketvoertuig neergezet, dat tot de verbeelding spreekt. Deze SpaceBuzz, een initiatief van onder anderen astronaut André Kuipers, reist het hele jaar door het land om kinderen te inspireren en te waarschuwen voor de kwetsbaarheid van onze planeet. En dat zuinig daarmee omspringen is geboden.

Spannend! De leerlingen uit groep 7 en 8 mogen plaatsnemen op bewegende stoelen, om een virtuele reis naar de ruimte te maken. ,,Zorg dat je prettig zit en zet je speciale helm op, want anders zie je niets. Ik wens jullie een goede vlucht en tot straks”, instrueert de begeleider van de SpaceBuzz de verwachtingsvolle en met spanning ‘geïnjecteerde’ leerlingen.

Voor zover bekend is het heelal onleefbaar

Met behulp van virtual reality is het net alsof de Erpse pupillen in een echt ruimteschip zetelen dat de ruimte verkent. Van daaruit genieten ze van een majestueus uitzicht op de aarde, een kleine, leefbare, blauwe bol in een onmetelijk groot, voor zover bekend onleefbaar heelal. De beelden die de kinderen te zien krijgen, schoot astronaut Kuipers voor een groot deel zelf toen hij in de ruimte was, maar ze zijn later wel bewerkt om er een 3D-film van te maken. En hij doet daarin ook het woord.

Tekst gaat verder onder de foto: stuiterend van de adrenaline komen de basisscholieren de trap van de raket af

Volledig scherm Met behulp van een virtual reality-helm lijkt het alsof leerlingen een echte ruimtereis maken. Nadrukkelijk kijken ze vanuit het heelal naar planeet aarde. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

Pretparkattractie?

De Erpse leerlingen gaan tijdens de bijna een kwartier durende virtuele rit, alsof ze in een pretparkattractie zitten, he-le-maal uit hun dak. Kreten en reacties variëren van ‘mijn handen zijn weg’ tot ‘ik ben helemaal alleen’. Ze laten tot zich doordringen dat er meer sterren bestaan dan zandkorrels, leren onder meer dat het op aarde stikt van de vissersboten - een fenomeen dat je zelfs vanuit de ruimte goed kunt zien - en ontdekken dat de dampkring ons onder meer bescherming biedt tegen meteoren.

Quote Het was heel cool, we hebben heel veel informatie over de aarde gekregen Sterre Bekkers, leerling basisschool Maria

Stuiterend van de adrenaline komen de basisscholieren de trap van de raket af, na afloop van de verkenning in de ruimte. ,,Het was heel cool, we hebben heel veel informatie over de aarde gekregen”, vertelt leerling Sterre Bekkers, met een toepasselijke voornaam in dit geval. ,,Wow, dit was écht leuk”, vult Roos van Lieshout aan. ,,Nu weet je hoe een astronaut zich voelt.” Willen de leerlingen later zelf ook in de voetsporen van Kuipers treden? ,,Nee, dat niet”, klinkt het in koor, bij het groepje meiden althans. ,,Toch liever met beide benen op de grond.” Conciërge Elly van Deursen mocht ook mee op reis in de raket. ,,Wat een beleving. En dat op de laatste dag dat ik op deze school werk. Een heel mooi afscheidscadeau.”

SpaceBuzz ook in het buitenland

De geheel privaat gefinancierde SpaceBuzz bezoekt weliswaar vooral scholen in Nederland, maar de organisatie erachter wil het concept ook uitrollen naar het buitenland. ,,We zijn er al mee in de VS geweest en komende zomer staan we in Frankrijk, Italië en Tsjechië”, vertellen de begeleiders Beau van Schaik en Marcel Wijngaards. De aarde houdt niet op bij Nederland.

Tekst gaat verder onder de foto: de boodschap is dat we geen tweede planeet hebben als deze niet meer leefbaar is

Volledig scherm De SpaceBuzz bij de Mariaschool in Erp. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

Hoe dan ook, ook in Nederland zelf zouden de SpaceBuzz graag vaker willen inzetten. ,,We hebben twee exemplaren. Pas als we er zeven zouden hebben, kunnen we er alle basisscholieren een keer in hun leven kennis mee laten maken. Maar dat kost heel veel centen.”

Koek nog niet op...

Voor de leerlingen in Erp was de koek donderdagochtend nog niet op, want de komst van de raket en de vlucht die ze daarmee mochten maken, werd niet alleen voorafgegaan door lessen over ruimtereizen, de aarde en de sterren, maar ook met stof naderhand. Beau van Schaik: ,,Een mooi totaalpakket, met als voornaamste boodschap dat we geen tweede planeet hebben als de onze niet meer leefbaar is.”