Spannend: gaat Bus Whisky nu ook echt naam maken?

Of die nieuwe whisky ook een beetje lekker is? ,,Hij smaakt absoluut top’’, zegt Dennis Hurkmans, de eigenzinnige Maashorst-ondernemer die in de voorbije jaren al herhaaldelijk trompetterde dat hij whisky aan het stoken was op zijn Heische Hoeve bij Loosbroek. Maar ho eens, voegt hij in één adem toe nu de drank eindelijk voldoende rijp is en in flesjes gaat: ,,Je moet eigenlijk niet aan mij vragen of-ie lekker is. Laat de mensen in het land het nu maar zeggen.’’