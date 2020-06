Spannende dag voor horeca in Veghel en Uden: ‘Alsof je je zaak opnieuw voor het eerst opent’

VEGHEL/UDEN - Het is exact 12.00 uur als het carillon van het oude Raadhuis zijn klanken over de Veghelse Markt strooit. Het plein dat elf weken leeg en stil was is sinds vandaag weer gevuld met terrasbezoekers. Rustig zocht iedereen zijn plekje.

,,Dit hebben we gemist", zeggen de vrienden Stijn van de Ven (20) en Bob Hoefs (20) eensgezind. ,,Ik denk dat we een record te pakken hebben", grijnst Van de Ven als er een pitcher met bier voor zijn neus wordt gezet. Het is vijf minuten over twaalf. De glazen worden gevuld. Op zo'n zomerse dag gaat er een koel biertje wel in. ,,Samen met onze vrienden een terrasje pikken bij onze stamkroeg Abbey Road is iets wat erbij hoort, zeker met dit mooie weer. Fijn dat het weer kan", stelt Hoefs.

Gezondheid checken

Even verderop vraagt Heike van den Nieuwenhuizen van grand café 't Hart van Veghel bij een stel naar hun gezondheid. ,,Verkouden? Ziek geweest? Heeft iemand in je naaste omgeving koorts? Nee? Kies maar een tafeltje uit", zegt ze terwijl ze een menukaart meegeeft. ,,Zo weten de andere medewerkers dat de gezondheid van deze klanten is gecheckt." Van den Nieuwenhuizen vindt het allemaal best even spannend en ook wel een 'gedoe'. ,,Je wilt het liefste 'gaan met die banaan' en mensen snel en goed helpen. Dat gaat nu toch even anders. De veiligheid staat voorop."

Jaap van Herwaarden (Fellows & Friends) onderwerpt de gasten aan enkele vragen voordat ze het terras op kunnen.

Hoofd in de regels

Ook in Uden zijn soortgelijke geluiden van de horeca-ondernemers te beluisteren. ,,Wij hebben de afgelopen weken alleen maar met ons hoofd in de regels en voorschriften gezeten. Nu is het maar afwachten hoe de klanten zullen reageren", vertelt Milou Willemen die samen met haar partner Marcel Cravt Brouwlokaal runt. ,,Het voelt alsof je je zaak opnieuw voor het eerst opent." Die gasten vinden het echter allemaal prima en zijn blij dat ze weer bij de horeca terecht kunnen.

De eigenaren van Cravt Brouwlokaal in Uden hadden het gevoel dat ze hun zaak vandaag weer helemaal voor het eerst openden.