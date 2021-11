Speciale afdeling voor dementerenden met corona in Veghel: snel naar dubbel aantal bedden

VEGHEL - De speciale afdeling voor dementerenden met corona, die vandaag in verpleeghuis de Watersteeg in Veghel is geopend, wordt als het kan snel opgeschaald. Voorlopig zijn er vier bedden beschikbaar en dat moeten er acht worden, stelt BrabantZorg.

De zogenaamde cohort-afdeling bevindt zich op de tweede verdieping van het Veghelse verpleeghuis. Het is speciaal bedoeld voor mensen met dementie die corona hebben en nog in quarantaine moeten. ,,Deze mensen liggen vaak lang in het ziekenhuis omdat ze niet naar huis kunnen, terwijl ze eigenlijk niet meer in het ziekenhuis horen. Patiënten met dementie leiden daar vaak tot veel zorg omdat ze moeilijk in quarantaine te houden zijn. Het is voor hen soms moeilijk te begrijpen wat er precies aan de hand is", legt woordvoerster Annemarie van Daalwijk van BrabantZorg uit. ,,Als een bed in het ziekenhuis vrijkomt, kan daar iemand anders geholpen worden die zorg nodig heeft.”

Ziekenhuizen en huisartsen vragen erom

Vandaar dat ziekenhuis Bernhoven in Uden, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven samen met de huisartsen en BrabantZorg tot deze speciale afdeling in Veghel zijn gekomen. Huisartsen kunnen daar ook mensen naar toesturen die thuis ziek zijn en geen zorg kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat familie ook corona heeft.

Moeilijk om personeel te vinden

Eigenlijk zou de afdeling op 1 december open gaan, maar de vraag vanuit de ziekenhuizen en de huisartsen is te groot om te wachten, vertelt Daalwijk. ,,Daarom is besloten vandaag al open te gaan met vier plaatsen.” Dat moeten er als het kan snel acht worden, maar er is nu niet genoeg personeel om acht mensen te kunnen verzorgen en verplegen. ,,We doen er alles aan om personeel te vinden om uit te kunnen breiden. Er is in alle regio’s van BrabantZorg personeel geworven en de organisaties die meedoen aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) leveren personeel.” Daarin zitten onder meer Thebe, Dichterbij, Prisma, GGZ Oost-Brabant en GGD Hart van Brabant. Het is volgens haar moeilijk om het personele plaatsje rond te krijgen. ,,De personeelstekorten in de zorg zijn al groot maar op het moment dat ook medewerkers ziek worden, door bijvoorbeeld corona of overbelasting, wordt het nóg lastiger. Daar hebben al die organisaties mee te maken.”