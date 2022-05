Speciale klas voor jongeren die van design houden

VEGHEL - Jongeren die creatief zijn en interesse hebben in design kunnen meedoen aan een nieuwe talentenklas design bij CHV Academy op de Noordkade in Veghel. Het is een samenwerking met Design Academy Eindhoven, speciaal voor jongeren van 14 tot en met 17 jaar.

Op 25 juni is er een zogenaamde kick-off, waarvoor potentiële deelnemers zich kunnen aanmelden. Onder leiding van designer Kiki van Eijk is er dan een informatiemoment, een workshop en een kort motivatiegesprek. Dan wordt bepaald of iemand deel kan nemen aan de talentenklas.

Deelnemers aan de talentenklas krijgen gedurende het schooljaar elf workshops. Eens per maand, op zaterdagochtend, gaan ze dan aan de slag in de werkplaatsen en ateliers op de Noordkade in Veghel. Ze maken kennis met diverse materialen en technieken en ontdekken zo hun talenten en interesses. Ze worden begeleid door professionele kunstenaars zoals Pierre Cops en internationaal bekende designers zoals Kiki van Eijk en Floris Hovers.

,,Het is een uitgelezen kans voor creatieve en getalenteerde jongeren om zich verder te ontwikkelen op het gebied van design, beeldend en ambacht”, stelt CHV Academy. Jongeren kunnen zich tot 12 juni aanstaande aanmelden door een mail met persoonsgegevens en een korte motivatie te sturen naar info@chvacademy.nl. Deelname aan de talentenklas Design is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door het bedrijfsleven en de gemeente Meierijstad. De designklas is een onderdeel van CHV Academy Circle of Talent, waarbij op allerlei gebieden naar jong talent wordt gezicht.