Spervuur aan vragen over woonproject in hartje Uden

Twee groene kaarten gaan voorzichtig omhoog als wordt gevraagd of de aanwezigen zichzelf in het woonproject Connect zien wonen. Een handvol rode kaarten wordt opgestoken. De rest van de in totaal 25 belangstellenden doet niets. Buurtbewoner Maikel Driessen is enthousiast. ,,Ik vind het een mooi plan. Het is vernieuwend het geeft deze plek nieuwe energie.”