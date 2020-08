Spider-man en The Joker vechten om de ‘Aardbeien van Jan’

videoUDEN - Spider-Man en The Joker die met elkaar vechten om de befaamde ‘Aardbeien van Jan’ uit Uden. Nee, het is geen nieuwe blockbuster uit Hollywood maar een vers avontuur uit de koker van ‘spidey-fan’ Yuri Schuurkes uit Uden die met dit filmpje op YouTube en zijn eigen kanaal weer duizenden kijkers trekt.

,,Het is voor het eerst in twee jaar dat ik weer een filmpje heb gepost”, meldt Yuri Schuurkes uit Portugal waar hij nu verblijft. Op YouTube is ‘Spider-Man attacks Joker in Strawberry Fight!’ in drie dagen tijd al bijna 24.000 keer bekeken, een veelvoud zag het avontuur op het eigen SpideyPlanet-kanaal van de Udenaar met ruim 800.000 volgers.

De Udenaar maakt zelf de pakken van Spider-Man maar scoort vooral met trouwe bezoekers van zijn videokanaal, zo'n 100.000 per dag. Volgens eigen zeggen kan hij er bijna van leven. ,,We vonden het wel weer tijd om iets nieuws te maken", zegt Schuurkes over het acht minuten durende filmpje dat hij schoot met zijn maatje Paul de Groot. Laïm van Breda kroop in het pak van Spider-Man, Webbe Jan Nijen Twilhaar nam de The Joker voor zijn rekening, een beetje zoals Joaquin Phoenix in de meest recente film over deze bad guy.

Volledig scherm De twee filmhelden bij elkaar. © SpideyPlanet

Doorgaans knokt The Joker vooral tegen Batman, dit keer is Spider-Man zijn tegenstander. Als The Joker door de beroemde Udense aardbeien drive-in is geweest (er staat wonderwel geen file), wordt al rijdend in zijn oldtimer zijn voorraadje aardbeien gepikt door Spider-Man. ,,Het stond er in een ochtend op", meldt Schuurkes.

Eerder al gratis auto

Volledig scherm Yuri Schuurkes lijmt het web op het pak van Spider-Man. Rechts de outfit van de donkere tegenhanger. © FR076 Van Assendelft Fotografie Geld voor spectaculaire stunts of special effects was er zichtbaar niet - let vooral op de simpele spinnenwebben waarmee Spidey schiet - maar dat deert de vaste fans van deze Spider-Man niet. Voor de goede orde: dat gebeurt in het pak waarin hoofdrolspeler Tobey Maguire in drie films Spider-man speelt. Volgens Schuurkes nog steeds het mooiste spidey-pak, mooier dan de outfit van Spider-Man in de nieuwe Marvel-reeks.

Drie jaar geleden won Schuurkes al eens een Opel Astra met een Spider-Man filmpje over zijn superheld in die Duitse gezinsauto. In een maand tijd werd die video ruim een miljoen keer bekeken. Inmiddels staat de teller op ruim 55 miljoen views.