‘Spil’ in illegale vuurwerkhandel Cafferata ontkomt niet aan gevangenisstraf

Justitie deed in 2008 invallen bij het bedrijf, dat opslagloodsen had in Uden, Nistelrode en in het Duitse Lienen. Daarbij werden zeecontainers vol illegaal vuurwerk aangetroffen. Onderzoek wees uit dat er naast het bonafide vuurwerkbedrijf Cafferata nog een malafide poot bestond. Die importeerde op grote schaal illegaal vuurwerk uit China, om het via de haven van Antwerpen naar twee bunkers in Lienen te transporteren. Een Luxemburgse BV die door vader en zoon Cafferata werd opgezet verkocht het spul vervolgens op papier aan Engelse firma's. In de praktijk verdween het vuurwerk op de zwarte markt.