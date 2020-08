Spinnen, circuittraining, pilates, zwemmen: Bep (90) doet het nog allemaal

Man uit auto bevrijd na ongeluk in Sint-Oedenrode

23 augustus SINT-OEDENRODE - Een man is zaterdagavond na een ongeluk in Sint-Oedenrode door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Daarna is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en is ook geland om te assisteren.