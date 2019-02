Sport in de regio: Ondanks koort toch goud op NK langlaufen

Felle brand verwoest deel van café De Preek in Uden, politie vermoedt brandstich­ting

8:57 UDEN - Bij café De Preek aan de Markt in Uden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een felle brand gewoed. Tien mensen zijn geëvacueerd en ondergebracht in een naastgelegen hotel. De politie vermoedt dat het in brand is gestoken. De schade in de kroeg is groot.