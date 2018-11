Sport in de regio: Ongeluk bracht Ruben van Lith toch de Nederlandse quadtitel

Publieks­prijs De Blauwe Kei voor toneel­groep Het Volk

5 november VEGHEL - Toneelgroep Het Volk heeft de publieksprijs 2017/2018 gewonnen van theater De Blauwe Kei in Veghel. Volgens het publiek was de voorstelling ‘De God van de slachting’ met een 9,4 het hoogst gewaardeerd in theaterseizoen 2017/2018.