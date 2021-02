Sportclubs in Uden en Veghel blij met steun gemeente, ‘kan me niet voorstellen dat je vereniging laat omvallen’

UDEN/VEGHEL - Sportparken en sporthallen zitten al even op slot. Moeten verenigingen gewoon huur betalen of niet? ‘Ik kan me niet voorstellen dat een gemeente een vereniging zomaar laat omvallen.’

Sportverenigingen in Uden en Veghel die door de coronamaatregelen niet terechtkunnen op hun accommodatie kunnen op hulp van de gemeente rekenen. Uden schold vorige week de huur van het laatste kwartaal van 2020 en het eerste en tweede kwartaal van dit jaar kwijt.

Communicatie

Toch is Olaf Melsen maar matig te spreken over de manier waarop Uden met de situatie omgaat. Het gaat de voorzitter van volleybalvereniging Saturnus niet om het geld, maar om de communicatie vanuit de gemeente. ,,In mijn ogen heeft zij een kans laten liggen om de verenigingen pro actief op te zoeken, te vragen tegen welke problemen verenigingen aanlopen en kennis te delen.”

Melsen vindt het vanzelfsprekend dat verenigingen geen huur hoeven te betalen als zij vanwege de lockdown geen gebruik kunnen maken van hun accommodatie. ,,Ik zie dat niet als een enorm gebaar. Als je online iets bestelt en je stuurt het terug, hoef je toch ook niet af te rekenen?”

Compenseren

Meierijstad streepte eerder al de huur van sportaccommodaties voor het tweede en derde kwartaal van vorig jaar weg. Uden compenseerde de verenigingen eerder al voor het tweede kwartaal van 2020 en voor het recht van opstal. Met de landelijke Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties-regeling (TVS) vergoedde de overheid alleen het tweede kwartaal vorig jaar. Meierijstad liep 150 duizend euro aan huurinkomsten mis voor het derde kwartaal, omdat die niet vergoed werd.

Meedenken

Edwin van den Boom is te spreken over de manier waarop Meierijstad meedenkt met de verenigingen. De voorzitter van Blauw Geel vindt het goed dat de gemeente zowel het tweede als derde kwartaal van 2020 de huur kwijtschold. Hij heeft er vertrouwen in dat dat ook voor de afgelopen en komende periode geldt, al weet hij dat de gemeente afhankelijk is van het Rijk. ,,Het contact met de gemeente is goed. Zij heeft gezegd: betaal voor nu gewoon je rekeningen tot de landelijke regeling er is. En als er problemen zijn, bel ons dan’, zegt Van den Boom. ,,Ik kan me niet voorstellen dat een gemeente een vereniging zomaar laat omvallen. Het is ook in hun belang dat er in het post coronatijdperk een goed verenigingsleven is.”

Geen contributie terug

Blauw Geel liet in oktober al weten dat zij de leden niet een deel van hun contributie teruggeeft, omdat het voortbestaan van de vereniging dan in gevaar zou komen. Met de inkomsten van de contributie kan de vereniging dit verloren seizoen overbruggen, verzekert Van den Boom. Al moet de club wel interen op zijn reserves. ,,Het onderhoud van sommige dingen hebben we maar even uitgesteld.”

Kwijtschelden aan leden

Saturnus schrapte de contributie voor de leden voor twee kwartalen (senioren) en één kwartaal (junioren). In maart gaat de vereniging kijken of het een nog groter deel kan kwijtschelden aan de leden. Melsen: ,,Net zoals ik het vanzelfsprekend vind dat wij geen huur betalen als we geen gebruik maken van de sporthal, vind ik het ook normaal dat de leden geen contributie hoeven te betalen als zij niet kunnen volleyballen.”