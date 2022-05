Sporters en veel vrijwilligers krijgen een pluim in Meierijstad: 'Zij zijn goud’

Lesje cijfers en statistiek van CBS voor leerlingen van ’t Palet in Dinther: ‘Helemaal zo saai nog niet’

HEESWIJK-DINTHER - Dat meten weten is, weten ze bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag zo onderhand wel. Net als de leerlingen van groep 8 van Basisschool ’t Palet inmiddels. Die leerden in een gastles van alles over data. En ook dat die best kunnen ‘boeien’.

10 mei