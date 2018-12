Sportpark Loosbroek laten liggen is voordeliger

De roep om deze tennisbanen leidde tot diverse plannen voor het sportpark. Deze plannen variëren van een simpele uitbreiding tot een complete herschikking van ook alle voetbal- en korfbalvelden. Begin 2018 kwam daar de variant bij van een nieuw sportpark.

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze heeft zo'n verplaatsing onderzocht en schetst die nu als ‘niet interessant'. Zo staat het letterlijk in een notitie. Die is bedoeld als praatstuk, benadrukt wethouder Rien Wijdeven. Wat hem betreft zijn de politieke partijen in Bernheze nu aan het woord. De fracties buigen zich maandagavond over de Loosbroekse situatie in een zogenoemde werkbijeenkomst. Publiek is hiervoor niet uitgenodigd.