Sportschoolhouders niet blij met nieuwe maatregel: ‘We komen wéér in de ellende’

Woningbouw Niemeskant Volkel gloort met aankoop grond; plek voor 150 huizen

VOLKEL - De langverwachte woningbouw op Niemeskant in Volkel is weer een flinke stap dichterbij gekomen. Vastgoedontwikkelaar Van Wanrooij heeft aan de westkant van het dorp de grond gekocht van Wassenberg en T&W Beheer van Theo van den Elzen en Willy de Groot. Van Wanrooij gaat nu samen met de gemeente de plannen uitwerken. In potentie gaat het om zo'n 150 woningen voor diverse doelgroepen.

2 november